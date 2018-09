Luís Filipe Vieira vai poder consultar inquérito do processo e-toupeira

Luís Filipe Vieira foi autorizado a consultar o processo e-touperia. O presidente do Benfica enviou o pedido para ler o inquérito – mesmo não sendo arguido no processo – depois de ser conhecida a acusação.

Vieira chegou a ter duas datas marcadas para prestar declarações ao Ministério Público enquanto representante do Conselho de Administração da SAD do Benfica, mas nunca compareceu. Na primeira vez o presidente do clube da Luz estava no estrangeiro e na segunda tinha sido internado no hospital. Foram delegados dois vogais do conselho da administração para comparecer na data combinada.

Segundo o canal de notícias, a Polícia Judiciária tem – em filme e fotografia – a entrega de alegadas prendas a um dos oficiais de justiça arguidos no caso e-toupeira, nomeadamente Júlio Loureiro, que terá decorrido no estacionamento da Luz, depois do jogo Benfica-Desportivo de Chaves, na época passada.

A SAD do Benfica e o seu assessor jurídico, Paulo Gonçalves, foram acusados pelo Ministério Público no âmbito do processo e-toupeira. Uma acusação que envolve ainda Júlio Loureiro e José Silva por crimes como corrupção, favorecimento pessoal, peculato e falsidade informática.