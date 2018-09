Portugal vence primeiro jogo da Liga das Nações

Com esta vitória Portugal lidera o grupo três da Liga A

Bastou um golo para levar Portugal à vitória no jogo de estreia da Liga das Nações. O encontro com a Itália aconteceu esta segunda-feira, no Estádio de Luz.

Num jogo dominado por Portugal, bastou o golo de André Silva, já na segunda parte. Aos 48 minutos, o avançado do Sevilha rematou no interior da área depois de uma assistência de Bruma.

Rúben Neves e Pepe viram um cartão amarelo durante o jogo, sendo que o defesa português levou a repreensão mesmo aos 90 minutos

Foi a primeira vez em 61 anos que a seleção nacional venceu a equipa italiana num encontro oficial.

Com esta vitória, Portugal aparece a liderar o grupo 3 da Liga A, com três pontos. Itália e Polónia totalizam um ponto.