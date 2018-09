Autarca de Pedrógão diz que não consultou os processos de construção das casas

Durante a reunião da Assembleia Municipal de Pedrógão que se realizou esta terça-feira, Valdemar Alves afirmou que não consultou os processos. “Eu não consultei processo nenhuns. Confio nas pessoas que os elaboraram”, afirmou o autarca no final da sessão pública de esclarecimento.

"Confio nos funcionários e nas pessoas que assinaram as suas declarações de honra", reforçou o presidente da Câmara. Antes da reunião, Valdemar Alves reforçou que “não há nenhuma irregularidade”, garantindo que todas as casas que foram reconstruídas eram de primeira habitação.

Sobre a proposta do deputado municipal do PSD, Rui Capitão, que sugerir suspender as construções em curso que são suspeitas de irregularidade. "Não ouvi essa proposta e ele não tem competência para isso. Os processos estão no Ministério Público e temos que respeitar isso, senão qualquer dia temos julgamentos em praça pública", disse o autarca.

A reunião que demorou quase quatro horas, tinha como único ponto a “análise da execução da aplicação de fundos doados às diversas instituições para recuperação de património habitacional na sequência dos fogos de 2017”. Em todos os momentos, Valdemar Alves e a vice-presidente, Margarida Guedes, empenharam-se em defender a sua honra. "Não houve administração nenhuma de dinheiros por parte da câmara e não foi recuperada nenhuma casa que não tenha ardido", disse e repetiu o autarca.