Lady Gaga é aplaudida de pé e não consegue conter as lágrimas | Vídeo

Um vídeo de Lady Gaga está a percorrer a Internet. Em causa está o momento em que a cantora, e também atriz, ficou visivelmente emocionada ao ser aplaudida de pé quando participava num painel de perguntas e respostas no Toronto Film Festival.

Lady Gaga tem sido bastante elogiada pela sua interpretação no filme “Assim Nasce uma Estrela”. Aos 32 anos, a atriz dá a vida a Ally, uma artista que abandona o sonho de ser cantora devido a algumas dificuldades, até conhecer Jackson Maine, interpretado por Bradley Cooper, o também realizador da longa-metragem.

No Toronto Film Festival, Lukas Nelson, co-autor das canções do filme, afirmou que Gaga “destruiu” todas as cenas em que aparece. O elogio levou a plateia a aplaudir de pé e Gaga não conseguiu conter as lágrimas.