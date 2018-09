Português morto na Bélgica foi encontrado num saco-cama

Miguel Amorim tinha 21 anos e estava desaparecido desde quinta-feira, 6 de setembro. O corpo do jovem português foi encontrado, na noite de domingo, por um grupo de pessoas que caminhava pela floresta de Soignes, na Bélgica.

De momento ainda não é conhecida a causa da morte do jovem de 21 anos, mas começam a surgir alguns dados que a polícia está a analisar. De acordo com o jornal belga La Capitale, o corpo de Miguel foi encontrado dentro do seu saco-cama.

Miguel Amorim foi visto pela última vez no dia 6 de setembro, na Universidade de Bruxelas, onde era estudante. O jovem terá abandonado a faculdade por volta das 11horas, depois de ter recebido uma chamada, tendo desaparecido depois disso.

A floresta de Soignes, onde o corpo foi encontrado, fica a seis quilómetros da Universidade de Bruxelas.

O jovem português vivia numa localidade a 40 quilómetros de Bruxelas, Valónia, e que gostava de ir muitas vezes fazer caminhadas para a floresta onde foi encontrado morto.