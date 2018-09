Marcelo acredita que o Orçamento do Estado vai ser aprovado

Marcelo Rebelo de Sousa mostrou esta terça-feira estar acordo com António Costa ao afirmar que acredita que o Orçamento do Estado vai ser aprovado.

O Presidente da República começou por dizer que “não é bom para Portugal haver, neste momento, uma crise política” e acrescentou que tal ““implicaria eleições antecipadas no começo do novo ano”.

“Essa crise não vai acontecer (...) Acredito que o Orçamento do Estado vai ser aprovado”, afirmou o Presidente.

Recorde-se que, Jerónimo de Sousa respondeu à confiança do executivo na aprovação do Orçamento do Estado afirmando que “é preciso não contar com o ovo no dito cujo da galinha”.

António Costa garantiu que a discussão do Orçamento está a correr “serenamente, de forma a que, em 15 de outubro, como está previsto da Constituição, seja apresentado o Orçamento do Estado. Seguramente que será debatido e melhorado na Assembleia da República e depois aprovado".