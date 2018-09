Fórmula 1. Ferrari e Sauber trocam Leclerc e Raikkonen

Grandes mudanças anunciadas para 2019 na Fórmula 1: a partir da próxima temporada, Charles Leclerc, que este ano se estreou no Mundial pela Sauber, irá ser colega de Sebastien Vettel na Ferrari. Por sua vez, Kimi Raikkonen ocupará o lugar do jovem francês na escuderia suíça.

"Na próxima época da Fórmula 1, Charles Leclerc pilotará para a nossa equipa ao lado de Sebastian Vettel”, pode ler-se num comunicado da Ferrari, pouco depois da escuderia de Maranello revelar também que "no final de 2018 Kimi Raikkonen deixará o seu atual posto”.

Curiosamente, Raikkonen, que cumpria a quinta temporada consecutiva na Ferrari - onde já havia passado entre 2007 e 2009, sagrando-se campeão mundial no primeiro ano -, regressará assim à equipa onde se estreou na Fórmula 1, na já longínqua temporada de 2001. “Contratar Kimi Raikkonen representa um pilar importante do nosso projeto e aproxima-nos do nosso objetivo de progredir significativamente como uma equipa no futuro próximo.. O indubitável talento do Kimi e imensa experiência na Fórmula 1 irá nã só contribuir para o desenvolvimento do nosso carro, mas irá também acelerar o crescimento e o desenvolvimento da equipa no seu todo. Juntos, começaremos a época de 2019 com uma fundação forte guiada pela determinação de lutar pelos resultados que contam”, afirmou Frédéric Vasseur, diretor-executivo da Sauber.

Esta época, disputadas 14 corridas, Kimi Raikkonen soma 164 pontos (com nove pódios) pela Ferrari e ocupa a terceira posição do Mundial, só atrás do colega Vettel e do líder Lewis Hamilton (Mercedes), enquanto Charles Leclerc leva apenas 13 pontos somados pela Sauber.