Incêndio em Aveiro está a ser combatido por mais de 100 bombeiros e cinco meios aéreos

Um incêndio deflagrou hoje, ao início da tarde, na região de Vila Verde, em Oiã, no distrito de Aveiro.

A combater as chamas no local estão 110 bombeiros, apoiados por 27 veículos e cinco meios aéreos, confirmou ao Notícias ao Minuto fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Aveiro.

De acordo com a mesma fonte, não se encontram em risco habitações.

Esta terça-feira, devido ao aumento das temperaturas, vários incêndios deflagraram no país, havendo neste momento mais de oito ativos.