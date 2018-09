Benfica, Braga e Paços de Ferreira punidos com jogos à porta fechada

De acordo com o Record, o Conselho de Disciplina (CD) puniu, esta terça-feira, o Benfica, o Sporting de Braga e Paços de Ferreira com a realização de um jogo à porta fechada.

Em causa está o comportamento do público em jogos da época passada. A Comissão de Instrutores da Liga considerou, segundo o Record, que houve violações que justificam esta punição.

Relativamente ao Benfica, a interdição resulta da reincidência no arremesso perigoso de objetos com reflexos no jogo. O clube da luz já tinha sido multado devido a problemas causados pelos adeptos em Tondela, Portimão e Paços de Ferreira. Contudo, em abril, no encontro com o Estoril voltaram a gerar problemas. Nestes casos, a punição poderá ser de um a três jogos à porta fechada.

As águias já tinham um castigo aplicado pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), devido às claques ilegais, mas foi suspenso graças ao recurso do clube.

Já o Sporting de Braga e o Paços de ferreira foram punidos por “agressões simples com reflexo no jogo por período igual ou inferior a 10 minutos", ao abrigo do artigo 181 do Regulamento Disciplinar. O Sp. Braga devido ao jogo em que receberam o Sporting e o Paços de Ferreira, que desceu de divisão, foi castigado pelo mau comportamento dos adeptos na receção ao Belenenses.

Contudo, em caso de recurso, as interdições serão automaticamente suspensas. Caso não o façam, os clubes poderão contestar ainda a decisão do CD para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). Assim, tem de ser apresentada uma providência cautelar e a solicitação do pedido de suspensão do castigo que cabe ao TAD analisar.