Filme português na corrida para os Óscares

O filme ‘Peregrinação’, do realizador português João Botelho, foi a escolha da Academia Portuguesa de Cinema para representar o país na edição de 2019 dos Goya e dos Óscares, na categoria de melhor filme estrangeiro.

O filme tem como base o livro homónimo, de Fernão Mendes Pinto, do ano 1614 – 30 anos após a sua morte. O livro relata a presença portuguesa pelo Oriente, até à Índia, e trata-se de uma crónica das viagens de Fernão Mendes Pinto a bordo das Naus.

De acordo com o comunicado da Academia Portuguesa de Cinema, “o filme conta com um elenco recheado de nomes nacionais e internacionais”, com Cláudio da Silva, Pedro Inês, Catarina Wallenstein, Jani Zhao e Zia Soares, assim como tantos outros nomes.

O realizador João Botelho realizou filmes como ‘A Corte do Norte’ e ‘Os Maias’.