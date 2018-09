Sp. Braga já reagiu ao castigo do Conselho de Disciplina

O Sporting Braga já reagiu à punição, com um jogo à porta fechada, do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol.

O clube afirmou ter recebido a decisão “com surpresa” e garante que vai recorrer ao Pleno do CD.

“A SC Braga, SAD confirma ter sido notificada, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, da punição de um jogo à porta fechada no Estádio Municipal de Braga.

A decisão, recebida com surpresa, é suscetível de recurso com efeitos suspensivos para o Pleno do mesmo órgão, ao qual esta sociedade vai apelar por entender que a pena aplicada é desconforme com os factos imputados à SC Braga, SAD, punida por ocorrências que no entendimento da Formação Colegial Restrita do Conselho de Disciplina atrasaram o reatar do encontro SC Braga x Sporting CP da época passada, estando em causa um hiato de 18 segundos.

A SC Braga, SAD irá obviamente até às últimas instâncias na defesa da sua posição, entendendo que a punição em causa fere o futebol no seu âmago, que são os adeptos e o direito de estes acederem aos espetáculos desportivos”, lê-se no comunicado do Sp. Braga.

Recorde-se que também o Benfica e o Paços de Ferreira foram castigados pelo CD.