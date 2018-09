Quase 60 tartarugas de espécie protegidas roubadas em Córsega

No parque de animais ‘A Cupulatta’, na ilha francesa de Córsega, 56 tartarugas Hermann – uma espécie protegida - foram levadas, conforme anunciaram os funcionários no Facebook oficial.

“O parque acaba de ser roubado. Levaram 56 tartarugas Hermann adultas! Estas tartarugas não podem ser vendidas legalmente e só podem alimentar o tráfico", pode ler-se na página do Facebook do parque.

Os funcionários adiantam que este roubo pode ter sido levado a cabo por ativistas “anti-zoológicos”: "Eles também podem ser libertados na natureza se forem roubados pelos ativistas e contaminarem populações selvagens com germes mortais, tendo sido mantidos em cativeiro por muito tempo e tendo-se cruzado com animais e pessoas que as tartarugas selvagens normalmente não conhecem ", lê-se ainda.

A espécie tartaruga Hermann é uma espécie protegida, considerada “sob ameaça” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), e podem ser encontradas na zona do Mediterrâneo, como é o caso de Espanha, França e Itália.

A polícia já está a investigar o caso.