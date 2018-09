Ator de ‘Gossip Girl’ faz confissão durante entrevista

Penn Badgley, muito conhecido pela sua participação na série ‘Gossip Girl’, revelou recentemente, numa entrevista ao site Daily Beast , que foi "molestado" por fãs, no sentido literal da palavra.

"Eu acho que enquanto ator tu podes transformar-te num objeto de desejo, o que algumas mulheres já estão mais ou menos acostumadas. Eu definitivamente fui... Quer dizer, eu não quero parecer sensacionalista, mas eu literalmente fui molestado, no sentido literal da palavra, por muitas pessoas naquele momento. Porque é isso que eles fazem", contou o ator, referindo-se à altura em que estava mais nas luzes dos holofotes por causa do sucesso que a série ‘Gossip Girl’ atingiu.

No entanto, mais tarde, procurou esclarecer algumas palavras suas, de forma a evitar especulações, tendo esclarecido melhor a situação à revista People: "O ponto do meu comentário não era confessar um trauma pessoal. Eu estava a falar sobre o lado emocional e físico de quem está no olhar do público e tem os limites violados. Dependendo de muitos fatores, isso pode sair de um nível inconsciente de abuso e alcançar o nível consciente. E esse era o meu ponto, cautelosamente, no contexto de uma conversa sobre fanatismo e normas culturais, que apoiam o comportamento abusivo ou manipulador.”, disse.