Calor continua. Cinco concelhos de Portugal estão em risco máximo de incêndio

De acordo com o IPMA, cinco concelhos de Portugal continental estão esta quarta-feira em risco máximo de incêndio.

Os cinco concelhos pertencem aos distritos de Faro, Santarém e Leiria e são eles: Tavira, São Brás de Alportel, Alcoutim, Vila Nova da Barquinha e Alvaiázere.

O IPMA colocou ainda vários concelhos de todos os distritos do país em risco muito elevado e elevado de incêndio.

No continente as temperaturas mínimas vão variar entre os 14º C, em Braga, e os 22, em Faro. As máximas entre os 24º C, em Aveiro, e os 37, em Santarém.