Rio destaca importância das autárquicas para a "implantação do partido no terreno"

Rui Rio frisou esta quarta-feira a importância das próximas eleições autárquicas visto que estas são a "verdadeira implantação do partido no terreno”.

De acordo com o líder do PSD, no encerramento da apresentação do Conselho Estratégico Nacional (CEN), o partido tem de estar "ativo concelho a concelho" durante a atividade autárquica, sobretudo onde é oposição, sendo que é “grave” que esta dinâmica não aconteça.

"Passou-se um ano desde as últimas eleições autárquicas, portanto, faltam três anos para as próximas, não é grave que durante o primeiro ano as coisas não tenham grande dinâmica, mas já é grave se, a partir de agora, o partido não estiver ativo concelho a concelho", afirmou.

Rio relembrou ainda que o PSD “tem vindo a cair” nas autárquicas desde 2005 até 2017 e, por isso, é necessária uma “estratégia de acompanhamento”, uma vez que as eleições autárquicas são a “verdadeira implantação do partido no terreno”.

Para o presidente do PSD, "tudo aquilo que o partido foi perdendo", ao longo dos anos, vai ter de ser recuperado agora.

"Se continuarmos a fazer como fizemos muitas vezes, de não ligarmos às coisas, será muito difícil", rematou.