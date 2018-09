Homicídio em Cascais. Suspeito disparou três vezes e continuou agressões com uma pedra

O homem de 52 anos que foi morto na madrugada de terça-feira em São Domingos de Rana, Cascais, terá saído de casa sem o telemóvel depois de alegadamente ter marcado um encontro com o suspeito do homicídio. Segundo a sobrinha da vítima, ainda antes de sair de casa, o tio terá dado indicações da sua morada a uma pessoa, levando a crer que se tratava do homem que foi visto a fugir do local do crime num Fiat Punto.

Segundo o SOL apurou, ainda que as testemunhas não tenham conseguido registar a matrícula, foram vários os vizinhos a relatar às autoridades os contornos em que o suspeito abandonou o local do crime, depois de ter disparado três tiros e de ter ainda atingido a vítima com uma pedra, o que lhe provocou diversos hematomas.

O crime terá acontecido mesmo em frente à casa da vítima e foram os tiros que alertaram a familiar que, quando chegou à janela, apenas viu o tio deitado no chão a ser agredido por um homem de cerca de 25 anos com uma pedra.

O auxílio da sobrinha e dos vizinhos terá feito com que o agressor se pusesse em fuga pela Estrada Principal do Outeiro em direção a São Domingos de Rana.

Antes do jantar, a vítima terá recebido ligações, que segundo a sobrinha, seriam do suspeito, uma vez que terão sido dadas indicações do local onde acabariam por se encontrar, ou seja, à porta do prédio onde ambos residem.

Depois das chamadas e ainda antes de ter saído para o encontro, a vítima terá colocado o seu telemóvel a carregar.

Por se tratar de um homicídio, o caso foi ontem entregue à Polícia Judiciária, que já recolheu provas no local do crime. As autoridades ainda não tinham localizado o suspeito.