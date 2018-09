Temperaturas ultrapassam os 35 graus...mas chuva está de volta

Durante a tarde desta quarta-feira, prevê-se o aumento de nebulosidade na zona do interior do país, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada no interior Centro e Sul.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para esta quarta-feira está previsto céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral das regiões Norte e Centro e no litoral sul até meio da manhã.

No entanto, durante a tarde o cenário pode mudar, havendo a previsão de nebulosidade no interior, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada no interior Centro e Sul, indica do IPMA.

No que diz respeito às temperaturas, as mínimas no continente podem variar entre os 14 graus Celsius em Braga e os 22 em Faro, e as máximas entre os 24 graus em Aveiro e os 37 em Santarém.