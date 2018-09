Atriz Sally Field confessa ter sido abusada pelo padrasto: "Sentia-me impotente"

Sally Field, a conhecida atriz de Hollywood, lançou recentemente um livro de memórias - 'In Peaces' -, onde constam relatos sobre a sua infância e sobre a sua juventude.

No entanto, no livro houve uma revelação que se destacou: a atriz conta que foi vítima de abusos sexuais por parte do padrasto, Jack Mahoney, e este assunto foi tema de conversa durante uma entrevista ao New York Times.

Sally Field escreve que sofreu de abusos sexuais quando tinha apenas 14 anos de idade. "Sentia-me uma criança impotente e também não era uma criança. Aquilo era poder [da parte do padrasto]. E eu tinha isso: Ainda queria ser uma criança", disse durante a entrevista.

Mas as histórias não ficam por aqui. A atriz conta ainda na sua publicação que foi vítima de dois outros casos de assédio sexual, e acusa o ator Jimmy Webb de a ter assediado.