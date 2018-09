Mais de 300 famílias continuam com as ligações afetadas devido ao incêndio em Monchique

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas informou esta quarta-feira que 307 das 5.673 famílias que tiveram as comunicações eletrónicas afetadas pelo incêndio de Monchique, no passado mês de agosto, ainda continuam com as ligações por repor.

"De acordo com a informação disponibilizada pelo regulador [a Autoridade Nacional de Comunicações - Anacom], 5.673 famílias foram afetadas", disse Pedro Marques, acrescentando que, neste momento, estão "307 acessos por repor".

Também questionado acerca dos incêndios do ano passado e das razões que levaram a que algumas pessoas continuassem a receber faturas a cobrar ligações numa altura em que as comunicações estavam suspensas devido aos fogos, o ministro deixou claro que essa não é uma competência do Governo.

"Tem de perguntar ao regulador. Nós não temos como obrigar a alterar faturas, é um setor privado e regularizado", disse o ministro, remetendo para a Anacom.