Jornal faz capa com cartoon de Serena Williams depois de críticas | FOTO

O cartoon de Mark Knight que abordava a situação polémica entre Serena Williams e o árbitro Carlos Ramos gerou grande controvérsia, tudo pela forma como a tenista norte-americana foi retratada: a saltar sobre uma raquete partida e com uma chupeta ao lado. Agora, o jornal australiano Herald Sun, o mesmo que tinha revelado o cartoon, voltou a publicá-lo, mas na capa.

Nesta capa, o cartoon é acompanhado de outras caricaturas, entre elas figuras como Donald Trump e Kim Jong-un. De acordo com o jornal, a capa surge para defender a liberdade de publicar um cartoon provocador e de criticar todos aqueles que criticaram a publicação anterior.

"Se os censores de Mark Knight tiverem aquilo que querem no que diz respeito ao cartoon de Serena Williams, a nossa vida politicamente correta vai ser muito aborrecida de facto", lê-se por baixo da imagem. Além desta frase, a publicação escreveu ainda "vetado: cabelo e ancas muito grandes, demasiado zangada".

De acordo com o autor, Mark Knight, o cartoon tinha apenas o objetivo de representar o “comportamento desagradável” de Serena Williams durante a final do US Open. Contudo, o público dividiu-se e muitos consideraram a caricatura racista e sexista.