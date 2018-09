Mac Miller homenageado na terra natal

O rapper Mac Miller, que morreu na passada sexta-feira, foi homenageado em Pittsburgh, a sua terra natal.

De acordo com a revista People, foi feita uma vigília que contou com a participação de mais de 3.000 pessoas.

O evento foi organizado através do Facebook e aconteceu no Frick Park, um parque municipal também conhecido como ‘Blue Side Park’, que deu nome ao albúm de estreia do artista em 2011.

Recorde-se que, ao que tudo indica, o ex-namorado de Ariana Grande terá morrido por overdose.

The city painted the blue slide in #BlueSlidePark to honor Mac Miller for tonight’s vigil. There are a few hundred people here & the vigil hasn’t started yet @WPXI pic.twitter.com/yZZQQ9oA7E — Gabriella DeLuca (@GabriellaDeLuca) September 11, 2018