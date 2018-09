Santana sobre Rui Rio. “Trump também é mais duro com os aliados”

Santana Lopes estranhou a posição de Rui Rio sobre a proposta do Bloco de Esquerda para combater a especulação imobiliária. “Qualquer pessoa estranhou. Não posso concordar com esta proposta do BE”, afirmou o ex-líder do PSD, no seu habitual comentário na SIC.

Santana lembrou que o líder do PSD já tinha sido brando com o Bloco de Esquerda quando rebentou a polémica à volta de Ricardo Robles.

Para o fundador da Aliança, Rui Rio faz lembrar Donald Trump quando é mais duro com os seus companheiros de partido do que com os adversários. “Não o estou a comparar a Trump, mas Trump também é mais duro com os aliados tradicionais do que com os inimigos dos Estados Unidos (...) Rui Rio é duro internamente com os companheiros de partido e tem assim umas simpatias com o Bloco”.

Santana está convencido de que o presidente do PSD pretende “conquistar eleitorado mais à esquerda”.