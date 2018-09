Euro 2028. Espanha quer organizar campeonato com Portugal

Os espanhóis pretendiam organizar o Mundial 2030 juntamente com Portugal e Marrocos, mas a ideia acabou por cair por terra depois de o país africano avançar sozinho com o pedido. No entanto, Espanha não desiste e pretende organizar o Euro 2018 e conta com Portugal.

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, estiveram reunidos esta manhã, no Palácio da Moncloa, com o objetivo de organizar uma campanha que leve o futebol internacional de regresso a terras espanholas, pois a última vez que Espanha organizou um Europeu ou um Mundial já foi em 1982.

As competições que estão em cima da mesa são o Euro 2028 e o Mundial de 2030. Segundo escreve o jornal Marca, a prioridade será o Campeonato Europeu, e a ideia dos responsáveis era fazer uma candidatura conjunta com Portugal e Marrocos ao Mundial 2030, mas o país de África estava um passo à frente e avançou que vai concorrer sozinho.

Desta forma, a Real Federação Espanhola de Futebol e o Governo do país estão agora de olhos postos no Europeu 2028 e querem continuar a contar com o apoio de Portugal.

Recorde-se que Portugal e Espanha avançaram com uma candidatura conjunta para organizar o Mundial 2018, mas a Rússia acabou por sair o país vencedor.