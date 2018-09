OMS estima que cancro vai matar este ano quase 10 milhões de pessoas

De acordo com a IARC, um em cada cinco homens e uma em cada seis mulheres em todo o mundo desenvolve cancro em determinada fase da sua vida e, portanto, acabam por morrer devido a doença oncológica.

Só para este ano, calcula-se que o número de mortes por cancro ultrapasse os 9,6 milhões

“O aumento do peso do cancro deve-se a vários fatores, incluindo crescimento da população e envelhecimento, bem como na mudança de prevalência de alguns tipos de cancro ligados ao desenvolvimento social e económico”, indica a Agência da OMS.

No entanto, devido aos esforços de prevenção feitos por alguns países, houve um decréscimo na incidência de alguns tipos de cancro, como é o caso do cancro do pulmão: registou-se uma diminuição deste tipo de cancro em alguns homens na Europa de Norte e na América do Norte.

Além disso, as estimativas apontam ainda para que metade dos novos casos que vão surgir ainda este ano e mais de metade das mortes devem ocorrer na Ásia, uma vez que se concentra aqui 60% da população global.

No que diz respeito à Europa, esta terá 23,4% dos novos casos e 20% das mortes por cancro. Já na América estima-se que ocorram 21% dos novos casos e 14% da mortalidade e em África menos de 6%.