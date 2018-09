Há falta de atores homossexuais nos super-heróis da Marvel? Kit Harington diz que sim

Kit Harington aproveitou o Festival Internacional de Cinema de Toronto para criticar a falta de atores homossexuais nos filmes de super-heróis da Marvel. Segundo o ator da “Guerra dos Tronos”, “há um grande problema com os conceitos de masculinidade e sexualidade. Não andam de mãos dadas”.

A companhia que tem vindo a trabalhar com os Chris Evans, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo e Chris Hemsworth, como Capitão América, Homem de Ferro, Hulk e Thor, respetivamente, nos último anos tem vindo a lançar novos filmes de super-heróis como Homem-Formiga, Doutor Estranho e Pantera Negra, ambos representados por Paul Rudd, Benedict Cumberbatch e Chadwick Boseman.

“Quando é que vamos ter alguém num filme da Marvel que seja gay na vida real e interprete um super-herói?”, questionou o ator de “Guerra dos Tronos”.

A companhia vai lançar no próximo ano o filme Capitã Marvel com Brie Larson no papel de protagonista.