PSD admite chamar Costa ao parlamento para responder sobre Tancos

Durante a audição do ministro da Defesa por causa do roubou do material de Tacos, o PSD admitiu chamar António Costa a uma audição da comissão da Defesa.

“O senhor ministro mentiu aos portugueses ou mentiram-lhe a si?”, questionou Bruno Vitorino, deputado do PSD, durante a audição que teve lugar esta quarta-feira. E foi mais longe: “[O PSD] reserva-se o direito de requerer a audição do primeiro-ministro para esclarecer porque não disse a verdade aos portugueses”, caso as respostas dadas por Azeredo Lopes não sejam satisfatórias para o maior partido da oposição.

Tanto o PSD como o CDS têm mantido em cima da mesa a possibilidade de iniciar uma comissão de inquérito parlamentar ao caso de Tancos, o que tem deixado os Ministério da Defesa e as chefias militares sobre pressão. E, por isso, uma das questões dos centristas, na audição desta quarta-feira, foi perceber como é que o ministro soube da recuperação do material. “Causa-me estupefação a invocação de falta de transparência”, respondeu o ministro reforçando que “já na altura, aquilo que se conheceu foi público”.

Esta é já a quarta vez que Azeredo Lopes é ouvido na comissão de Defesa, em menos de um ano, por causa do caso de Tancos. Esta última audição, que decorreu esta quarta-feira, foi pedida pelo CDS que pretendia garantir junto do ministro que todo o material roubado tinha sido recuperado. O requerimento do partido de Assunção Cristas entrou na Assembleia da República com caráter de urgência, já perto da altura de férias parlamentares, depois do jornal Expresso ter avançado que havia material militar dos paióis de Tancos por recuperar.

O exército recusou-se a entregar a lista de material furtado, depois de ter sida pedida pelo CDS, justificando que o processo encontra-se em segredo de Justiça.