FC Porto. Sérgio Oliveira renova até 2021

Menos de uma semana depois de se ter estreado pela seleção principal de Portugal, Sérgio Oliveira acertou a renovação do contrato com o FC Porto até 2021, mais uma temporada em relação ao vínculo anterior. O anúncio, feito pelo FC Porto através das redes sociais, confirma a importância crescente do médio de 26 anos no clube, reforçada a época passada com a grave lesão de Danilo.

Sérgio Oliveira, refira-se, está ligado ao FC Porto desde 2002. Estreou-se pela equipa principal em setembro de 2009, com apenas 17 anos, num encontro da Taça de Portugal com o Sertanense, mas só na temporada passada viria a afirmar-se totalmente no principal plantel azul-e-branco. Pelo meio, foi cedido a Beira-Mar, Malines, Penafiel, Paços de Ferreira e Nantes - foi ao serviço dos franceses que começou a conquistar Sérgio Conceição, então técnico do conjunto gaulês.

Na época passada, o agora internacional português começou como suplente, mas havia de ganhar um lugar no onze de forma definitiva após a lesão de Danilo, atuando ao lado de Herrera no meio-campo portista. Cumpriu um total de 27 jogos (e quatro golos), tendo sido titular nas cinco partidas já efetuadas pelo FC Porto esta temporada.