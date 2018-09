PSP deteve jovem de 18 anos com mais de duas mil doses de haxixe

O suspeito foi detido na Praça Heróis do Ultramar, uma zona muito perto de escolas

A PSP deteve esta terça-feira um jovem de 18 anos, em Coimbra, com mais de duas mil doses individuais de haxixe na sua posse. Ainda “não são conhecidas as medidas de coação”, avança o Comando Distrital, num comunicado enviado às redações.

“A detenção decorreu na sequência de uma vigilância, que vem sendo feita, fruto de algumas denúncias sobre a existência de um ativo tráfico naquela zona, onde se situam vários estabelecimentos de ensino", pode ainda ler-se. O jovem foi detido na Praça Heróis do Ultramar, uma zona muito próxima de escolas.

Na revista de segurança feita ao jovem, as autoridades encontraram "um embrulho em plástico que continha uma substância acastanhada, suspeita de ser estupefaciente". A PSP procedeu ainda a uma busca a casa do jovem, "onde foram encontradas quatro placas de produto semelhante ao encontrado na sua posse e uma faca de cozinha com resíduos visíveis de estupefaciente”. Ao todo, foram encontradas 2.055 doses individuais de haxixe.