Jogos Olímpicos. Coreia do Sul propõe organização conjunta à rival do norte

O ministro do desporto sul-coreano tenta dar mais um passo para promover a paz entre as duas nações

O ministro do desporto sul-coreano, Do Jong-hwan, anunciou a vontade de propôr à vizinha e rival Coreia do Norte uma candidatura conjunta à organização dos Jogos Olímpicos de 2032. A negociação deverá já estar em cima da mesa na terceira cimeira entre os dois países, que terá lugar na próxima terça-feira em Pyongyang.

"Vou fazer essa proposta ao Norte em nome da paz. Seul e Pyongyang organizarão os Jogos em conjunto”, afirmou o ministro, no que pode ser visto como mais um passo no que parece ser o início de uma nova era nas relações entre os dois países. Em fevereiro, nos Jogos Olímpicos de Inverno organizados pela Coreia do Sul, os vizinhos formaram uma equipa unificada de hóquei no gelo, e o próprio presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, afirmou recentemente estar recetivo a conversar com as duas Coreias no sentido de que estas se apresentem unidas no desfile e nas competições dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

Em 1988, Coreia do Sul e Coreia do Norte já tinham discutido a possibilidade de sediar em conjunto os Jogos Olímpicos. Na altura, porém, as negociações entre os países vizinhos fracassaram, acabando a Coreia do Sul por organizar sozinha a competição (Seul).