Greve cancela 150 voos da Ryanair

A greve dos pilotos e tripulantes de cabine alemães obrigou ao cancelamento de 150 voos da Ryanair.

Segundo a companhia de aviação irlandesa do total de voos que partiram de aeroportos alemães, 30 realizaram a viagem marcada enquanto que os passageiros prejudicados pelo cancelamento dos voos foram transferidos para outros aparelhos da empresa.

"Pedimos desculpa aos clientes dos 150 voos alemães que foram cancelados – de um total de 400 previstos para hoje – tendo sido transferidos para outros voos da Ryanair ou sido ressarcidos do valor do bilhete”, partilhou a empresa no Twitter.

A paralisação de hoje, quarta-feira, dura 24 horas. Em causa estão aumentos salariais.

Antes da maior greve da companhia aérea, esta avançou que a paralisação de pilotos, tripulantes de cabine e de handling de diversos países, incluindo Portugal, deverá estar marcada para dia 28 de setembro, data sem confirmação.