Apple. Como vão ser os novos iPhone XS, XS Max e XR

Tem duas câmaras, um ecrã mais resistente e é “o mais bonito de sempre”. Sabe do que falamos? Do novo iPhone XS - ou como Phil Schiller, vice presidente da Apple, explicou que se pronuncia “Tennis”, do inglês “ten” que significa dez.

O aparelho que foi apresentado esta quarta-feira em São Francisco, tem o mesmo tamanho do iPhone 8 Plus mas tem mais um centímetro de ecrã. Foi precisamente no ecrã que a empresa investiu. O iPhone XS é revestido com um novo vidro que é “o mais resistente de sempre”.

O iPhone XS, uma evolução do iPhone X que no ano passado assinalou os dez anos do primeiro iPhone, é também resiste à água, sendo que aguenta estar submerso até dez minutos, num máximo de profundidade de dois metros. Este novo modelo vai ter um acabamento em dourado, prateado ou cinzento.

No que toca à câmara, o aparelho tem duas câmaras traseiras, ambas com 12 megapixeis, sendo que uma delas é um grande angular – que capta um anglo maior – e a outra é teleobjetiva – fotografa mais próximo. “O que melhora as fotos é o chip e o software que o corre”, explicou Phil Schiller.

O modelo apresentado esta quarta-feira tem ainda um novo processador do sinal da imagem, assim como um chip de inteligência artificial que reconhece caras e as expressões faciais. Para o vice-presidente, esta é “uma nova era da fotografia”.

No que toca ao vídeo, o smartphone está equipado com a possibilidade de gravar som stereo, e tem capacidade para filmar em locais escuros.

Este novo modelo vai ter também uma versão Max que será “maior do que o tamanho Plus” do iPhone 8 e irá chamar-se iPhone XS Max. O aparelho vai ter 6,5 polegadas de ecrã.

Os telemóveis vão passar a ter mais memória, chegado aos 512 gb de espaço, e mais rapidez. Segundo o vice-presidente da Apple o iPhone XS lança aplicações pelo menos 30% mais rapidamente.

O iPhone XS irá ter como preço mínimo 999 dólares, enquanto o iPhone XS Max começa nos 1099 dólares - ambos os valores para aparelhos com 64 gb, o mínimo de memória - e vão ser comercializados apartir de dia 21 de setembro.

Estes são os iPhones vendidos pela Apple e os preços #AppleEvent pic.twitter.com/mG9P5WDe5Z — Nova Post (@NovaPostBR) 12 de setembro de 2018

iPhone XR, o modelo mais acessível

Para além dos aparelhos topo de gama, a Apple apresentou ainda o iPhone XR. Feito de alumínio e vidro, este modelo pode ser adquirdo em várias cores, mantendo o estilo de ecrã no iPhone X.

Com um ecrã LCD, que Schiller diz ser "o LCD mais avançado de sempre num smartphone", o ecrã será ligeiramente mais pequeno, medindo 6,1 polegadas. Fica de fora das características deste telemóvel o 3D Touch que tem vindo a integrar todos os modelos da Apple, à excessão do 5S.

A empresa norte-americana poupou ainda na camera. O iPhone XR só tem uma câmara traseira, ao contrário da versão XS e XS Max. No entanto, as características são semelhantes: grande angular com 12 megapíxeis.

O iPhone XR irá custar, no mínimo, 749 dólares - correspondendo a 64 gb de memória.