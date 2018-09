Furacão Florence continua extremamente perigoso, apesar de descida de categoria

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou que o furacão Florence baixou para categoria 2, ainda assim, deixa o alerta de que este continua a ser extremamente perigoso.

A mudança de categoria do furacão tem como causa a descida da velocidade do vento, que baixou de 225 para 110 quilómetros por hora, numa altura em que este se aproxima da costa.

Neste momento, o Florence está a cerca de 378 quilómetros a sudeste de Wilmington, na Carolina do Norte, e a cerca de 450 quilómetros a sudeste de Myrtle Beach, na Carolina do Sul.

A previsão do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos é que o Florence atinja terra na sexta-feira, na Carolina do Norte e Carolina do Sul e, posteriormente, siga em direção a oeste, no interior, podendo causar fortes inundações.

Donald Trump assumiu que o governo está preparado para enfrentar o furacão Florence e para garantir a proteção das populações dos estados da Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia, onde foi declarado o estado de emergência.

Cerca de um milhão de pessoas já foram obrigadas a retirar-se.