Mariano diz que Modric merece o prémio The Best e que todos no Real Madrid pensam o mesmo

O jogador do Real Madrid Mariano Díaz referiu que o prémio The Best para Jogador do Ano deve ser entregue a Luka Modric. Além disso, o avançado referiu ainda que toda a equipa partilha da mesma opinião.

“Neste momento, dava-o a Luka Modric. É o que penso verdadeiramente e é o que pensamos todos no balneário”, disse o futebolista dominicano, em entrevista à rádio espanhola Cadena COPE.

O avançado, de 25 anos, que foi contratado pelo Real Madrid ao Lyon por 21,5 milhões de euros, afirmou ainda que não se sente “incomodado” por estar no lugar de Ronaldo e garante que isso só motiva a “trabalhar no dia-a-dia”.

Questionado ainda se o Real Madrid se tornou uma equipa mais fraca com a saída do craque português, Mariano Díaz demonstrou rejeitar esta ideia.

“Vi o Real Madrid na pré-temporada e no começo de La Liga, e vejo-o como uma equipa super potente”, concluiu.

Recorde-se que estão na corrida pela distição da FIFA não só Luka Modric e Cristiano Ronaldo, como também o futebolista do Liverpool Mohamed Salah.