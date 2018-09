Sobe para 11 o número de vítimas mortais de atropelamento intencional na China

Segundo as autoridades chinesas, há ainda 44 feridos.

Subiu para 11 o número de vitimais mortais de um atropelamento intencional seguido de ataque com um punhal e uma pá em Hengyang, uma cidade na China.

Segundo as autoridades chinesas, há ainda 44 feridos.

O suspeito do ataque tem antecedentes criminais, tais como tráfico de droga, roubo e agressões físicas e foi identificado como Yang Zanyun, de 54 anos.

De acordo com o governo da cidade de Hengyang, o homem terá “agido sozinho” e queria “vingar-se da sociedade”.

O incidente ocorreu na terça-feira à noite e não quarta, como foi noticiado. Com uma viatura o homem embateu contra a multidão numa praça pública e, de seguida, atacou as vítimas com um punhal e uma pá.