Duas menores foram seduzidas através das redes sociais e acabaram por ser violadas na Baixa da Banheira, Moita.

De acordo com o Correio da Manhã, as jovens de 12 e 14 anos falavam há vários meses, através do Instagram, com dois rapazes de 18 e 20 anos. Apesar de trocarem mensagens há vários meses, não se conheciam pessoalmente. Depois de combinarem um encontro e de serem induzidas a beber álcool, acabaram por ser violadas enquanto estavam inconscientes.

O caso ocorreu no mês de abril e a Polícia Judiciária (PJ) deteve agora os dois predadores sexuais que, de acordo com o CM, são esta quinta-feira presentes ao juiz.

A PJ estará ainda a investigar a existência de mais vítimas.