Bolsonaro submetido a nova operação

O candidato da extrema direita à presidência do Brasil foi operado de urgência depois uma ressonância magnética mostrar alterações no intestino delgado.

Seis dias depois de ter sofrido uma facada no abdómen durante um comício, o candidato do Partido Social Liberal à presidência do Brasil foi novamente submetido a uma operação.

Segundo o hospital israelita Albert-Einstein, onde Bolsonaro está internado, foi feita uma ressonância magnética ao candidato brasileiro que “mostrou uma aderência que está a obstruir o intestino delgado” e, por isso, foi necessário recorrer a uma intervenção cirúrgica.

O hospital ainda não confirmou o sucesso da operação, mas a comunicação social brasileira avança que a intervenção foi bem sucedida.

Jair Bolsonaro, atacado em Minas Gerais na última quinta-feira, continua à frente na corrida eleitoral da primeira volta, marcada para 7 de Outubro.