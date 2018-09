Sporting estás prestes a receber 18 milhões de euros por Rui Patrício

A novela em torno da mudança de Rui Patrício para Inglaterra, para jogar ao serviço do Wolverhampton pode estar a terminar.

Desde que o guarda-redes alegou rescisão por justa causa para sair do clube de Alvalade no seguimento do ataque à Academia de Alcochete, o Sporting, ainda sob a presidência de Bruno de Carvalho, nunca conseguiu chegar a acordo com a equipa inglesa devido às exigência do ex-presidente leonino, que enviou uma queixa à FIFA a exigir uma indemnização de 54,7 milhões de euros ao jogador devido à rescisão.

Agora, e através da Comissão de Gestão, os dois clubes voltaram a aproximar-se no sentido de chegar ao entendimento relativo ao valor a pagar pela transferência para o Wolverhampton.

Segundo A Bola, Sousa Cintra estava a conduzir o processo, mas achou por bem esperar pelas eleições de dia 8 de setembro para que a nova presidência avaliasse o acordo.

Assim, o Wolverhampton deverá pagar 18 milhões de euros por Rui Patrício caso o novo presidente Frederico Varandas concorde com este negócio. Dos 18 milhões de euros, o Sporting terá de pagar uma dívida de 7 milhões de euros à Gestifute, devido a assuntos anteriores que envolvem Patrício e Adrien.