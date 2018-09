Marco Horácio: “Faltou dinheiro para tudo, nunca para o meu filho” | VÍDEO

O humorista e apresentador é o próximo entrevistado do programa ‘Alta Definição’, de Daniel Oliveira.

O apresentador vai estar no próximo sábado, dia 15, no programa ‘Alta Definição’ da SIC e, como é costume acontecer, Daniel Oliveira partilhou um teaser da conversa com marco Horácio.

No vídeo partilhado nas redes sociais, Marco Horácio fala sobre alguns dos momentos mais complicados por que passou na vida, incluindo a falta de dinheiro em várias alturas.

“Faltou [dinheiro] para tudo. O que vale é que tinha sempre pessoas à minha volta prontas para me ajudar. Nunca faltou para o meu filho e nunca vai faltar. Enquanto eu tiver braços para trabalhar… Agora, tive de abdicar de algumas coisas”, disse o apresentador em entrevista a Daniel Oliveira.