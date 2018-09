Francisco J. Marques já reagiu à notícia avançada pela revista Sábado que revela a identidade do suspeito que entrou nos servidores informáticos do Benfica.

O diretor de comunicação do FC Porto garante que o clube azul e branco não pagou pelos serviços do suspeito e que as autoridades sabem como teve acesso às informações relativas aos emails anteriormente reveladas no Porto Canal.

“Não sei se o Rui Pinto é o hacker ou não. Sei que o FC Porto não pagou e sei que os emails existem e são verdadeiros. As autoridades sabem desde a primeira hora como tive acesso à informação que permitiu, por exemplo, descobrir os corruptos que andavam a violar o sistema judicial”, lê-se na publicação feita por J. Marques, no Twitter.

Recorde-se que a Sábado avançou que o suspeito é português e que se chama Rui Pinto. O homem tem 29 anos e vive em Budapeste, Hungria.