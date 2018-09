Taxa de desemprego na Grécia cai para 19%

No segundo trimestre, o desemprego continua a ser maior nas mulheres do que nos homens e são os jovens que mais sofrem com a falta de emprego

No segundo trimestre, a taxa de desemprego na Grécia caiu 2,2% face ao período anterior e 2,1% face ao mesmo trimestre do ano passado, fixando-se nos 19%.

Assim, o número total de desempregados no período em causa foi de 905.983, uma queda de 10,9% face ao ano passado.

Já o número de pessoas inativas, ou seja que não trabalha nem está à procura de o fazer, desceu cerca de 1,6% em relação ao primeiro trimestre, mas subiu 0,2% em relação ao segundo semestre do ano passado.

A taxa de desemprego continua a ser maior nas mulheres com, 23,7% desempregadas, do que nos homens que registam um total de 15,2%.

O desemprego jovem mantém-se elevado com 48,9% das pessoas entre os 15 e 19 anos sem emprego e com 37,5% das pessoas entre os 20 e 24 desempregadas. Também a faixa de idades que vai dos 25 aos 29 é das que mais sofre com desemprego, com 27% do total sem emprego.

Há cerca de 72% de desempregados à procura de trabalho há mais de um ano e 35,4% há mais de quatro.

No mesmo sentido, o número de empregados subiu para 3.860.395, um aumento de 3,7% em comparação com o segundo trimestre do ano passado e 1,8% face ao mesmo período de 2017.