Número de edifícios licenciados e concluídos cresce

Segundo dados do INE, só no segundo trimestre deste ano foram construídos 3,6 mil edifícios e licenciados 5,6 mil

O número de edifícios licenciados e concluídos acelerou no segundo trimestre.

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), os edifícios licenciados apresentaram um crescimento de 19,1% face ao mesmo período do ano passado e de 5,4% face ao trimestre anterior, o que corresponde a um total de 5,6 mil edifícios.

Dentro destes, os licenciamentos para construções novas foram os que mais cresceram com um acréscimo de 20,0%, mais 7,8% do que no primeiro trimestre do ano passado, enquanto o licenciamento para reabilitações aumentou cerca de 18,4%, menos 0,1 pontos percentuais que no primeiro trimestre de 2018.

Já no que diz respeito aos edifícios concluídos, registaram um aumento de 17,9%, mais de 15% do que no primeiro trimestre de 2018 e mais 3% que no primeiro trimestre do ano.