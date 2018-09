Festival Eurovisão da Canção 2019 realiza-se em Telavive

O festival anuncia, na sua página oficial, que a 64.ª edição vai decorrer no Centro Internacional de Convenções de Telavive, em Israel, com as semifinais agendadas para os dias 14 e 16 de maio e a final do concurso a 18 de maio.

A cidade de Telavive vai acolher, pela primeira vez, o evento e, de acordo com a organização, a cidade foi escolhida durante um processo ao qual eram também candidatas as cidades de Jerusalém e Eilat.

Recorde-se que Israel vai receber o Festival Eurovisão da Canção de 2019, após ter vencido a edição deste ano, em Lisboa, com o tema 'Toy', interpretado por Netta Barzlilai.

Em maio deste ano, depois de ter vencido o concurso em Lisboa, a cantora Netta Barzlilai celebrou a vitória, afirmando na altura que em 2019 o festival se realizaria em Jerusalém.

Esta quinta-feira, no anúncio da escolha de Telavive, o presidente do comité do festival, Frank-Dieter Freiling, disse que a organização aguarda esta semana "garantias do primeiro-ministro [de Israel] sobre segurança e liberdade de circulação para todos os que forem ao evento".

"Estas garantias são essenciais para que possamos avançar com o planeamento do evento, garantir a segurança dos visitantes e assegurar os valores de diversidade e inclusão do Festival Eurovisão da Canção", disse.