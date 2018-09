Preços do petróleo podem continuar a crescer

O alerta foi deixados pela Agência Internacional de Energia (AIE) que deixa como causa o descréscimo do fornecimento no Irão e Venezuela

"As coisas estão a apertar", avisou a Agência Internacional de Energia (AIE) no relatório mensal onde afirma que a descida da oferta do mercado petrolífero pode acontecer uma vez que o fornecimento no Irão e Venezuela pode baixar e não ser compensada por outros produtores.

"Se as exportações do Irão e da Venezuela continuarem a cair, os mercados podem apertar e os preços do petróleo podem subir" a menos que se registem aumentos de produção noutros locais, diz AIE

Antes das sanções dos Estados Unidos da América (EUA) ao Irão a redução já se fazia sentir na exportação de petróleo pelo país do médio oriente. Além disso, também a crise económica na Venezuela levou a que a produção descesse para mínimos de várias décadas.

A AIE afirma, no mesmo relatório, a incerteza de que os países da OPEP compensem esta quebra de petróleo no mercado.

Os stocks das economias desenvolvidas estão abaixo da média e a AIE prevê que o consumo se mantenha no próximo ano, embora reconheça que os mercados emergentes apresentam alguns desafios.