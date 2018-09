Esta cidade celebrou o Natal mais cedo para ajudar uma criança com cancro a celebrar a data

Um bebé com apenas dois anos foi diagnosticado com cancro e foi-lhe dito que teria apenas dois meses de vida.

Nesta cidade dos Estados Unidos, em Cincinnati, Ohio, o Natal chegou mais cedo para que uma criança com cancro tivesse a oportunidade de celebrar a data.

Brody Allen tem apenas dois anos, mas foi diagnosticado com um cancro raro, e os médicos, no mês de agosto, deram-lhe apenas dois meses de vida.

O rapaz foi levado para o hospital depois de ter sentido fortes tonturas, tendo o diagnóstico sido feito dias depois. Os médicos descobriram que a criança tem quatro tumores no cérebro e um na coluna. Depois de passar 98 dias no hospital, acabou por receber alta para poder passar os meses que lhe restavam em casa.

A família, quis, a partir desse dia, certificar-se de que cada dia era vivido de uma forma inesquecível e divertido para Brody. Celebrar o Natal antecipadamente foi uma das escolhas.



Além da família, também os vizinhos deste bairro decoraram as suas casas com iluminações de Natal e enormes figuras na rua, e enviaram cartões para ajudar a criança a envolver-se mais no ambiente natalício.



"Nós celebramos vivamente o Natal. Para nós, é uma data sobre o tempo da família, as memórias e as tradições que nunca mais poderás vir a ter”, disse o pai de Brody, que deixou de trabalhar desde que foi descoberta a doença ao filho, tendo optado por passar o resto dos seus dias com ele.

Através de uma partilha nas redes sociais, Todd, o pai de Brody, escreveu que este "não tem ideia do quão está doente" e que o "não se importa", uma vez que prefere “divertir-se e aproveitar cada minuto”.

Em declarações ao WCPQ, o pai da criança garantiu que este “está feliz”. “Ele está a aproveitar. É assim que vamos passar os dias. Eu trabalho todos os dias para o fazer feliz".