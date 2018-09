William Carvalho acusado de assédio sexual

Um jovem afirma que o jogador lhe “apalpou as mamas” durante uma noite na discoteca Dock's, em Lisboa

O alegado incidente aconteceu na quarta-feira, depois de uma jovem acusar William de Carvalho de assédio sexual.

Maria, a alegada vítima, fez o anúncio no Twitter, e revelou que o jogador lhe apalpou os seios durante uma noite na discoteca Dock’s, em Lisboa, na madrugada de terça para quarta-feira.

"Estava eu no privado a dançar com uma amiga (...) até que chega alguém e apalpa-me brutalmente as mamas. Quando olho para trás vejo um gajo enorme a rir-se", começa por contar a jovem, referindo ainda que o insultou de imediato, após este ter dito, na discoteca, quem era. “Tu és o William Carvalho e até podias ser o papa.", diz a jovem.

No entanto, apesar das acusações, o advogado do jogador já veio negar as acusações feitas e afirma que nada se passou.

"É tudo falso, não se passou nada. O William está tranquilo", revelou, ameaçando agir judicialmente contra a jovem que acusa o desportista, escreve o Correio da Manhã.