Sete pessoas ficaram feridas depois do desmoronamento de uma falésia | Vídeo

Uma falésia desmoronou-se esta quinta-feira na praia de Navagio, na Grécia, causando pelo menos sete feridos, entre eles uma mulher de nacionalidade checa, que está em estado grave, e duas crianças.

As autoridades gregas acreditam que não há vítimas mortais. Contudo, está a ser realizada uma operação de resgate para confirmar se não há vítimas por debaixo dos escombros.

O incidente acabou por ser filmado por pessoas que estavam no local e foi partilhados nas redes sociais.

A praia de Navagio é muito procurada por turistas e também mergulhadores, que vão ao local para visitar os restos de um navio naufragado.





The shocking moment when the rock slide occurred at #Navagio beach in #Zante #Zakynthos

3 injured

Η στιγμή της κατολίσθησης στην Ζάκυνθο, στην παραλία του Ναυαγίου.

3 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά#Greece #navagiobeach pic.twitter.com/8fJoPhQgsK