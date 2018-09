Renato Sanches: "Não tenho fraquezas, sou uma besta"

Renato Sanches deu uma entrevista ao canal do Bayern de Munique.

"Foi a jogar na rua com os amigos que tudo começou. Era o dia todo a jogar à bola, começou por dizer o ex-jogador do Benfica que há duas épocas trocou Portugal pela Alemanha, para jogar para o serviço do Bayern de Munique.

Apesar de nem tudo ter corrido bem, já que Renato Sanches foi emprestado na época passada a uma equipa inglesa, o jovem jogador mostra-se confiante numa época de afirmação.

Na entrevista, o jogador português falou de vários assuntos e elegeu a ambição e determinação como a sua maior qualidade. “Comida favorita? A da minha mãe; Ídolo de infância? Ronaldinho; ator que gostaria ver a fazer de... Renato Sanches? Leonardo di Caprio; Maior qualidade? Ambição, determinação e vontade de ganhar!; Maior fraqueza? Não tenho, sou uma besta".