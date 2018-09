Venda de testes da SIDA em farmácias foi aprovada em Conselho de Ministros

Foi esta quinta-feira aprovado a venda livre tanto em farmácias como em parafarmácias dos testes para autodiagnóstico da SIDA e Hepatites B e C.

O decreto-lei foi aprovado em Conselho de Ministros permite a "disponibilização direta ao público dos dispositivos de autodiagnóstico das infeções" por vírus da SIDA e hepatites B e C.

No entanto, em conferência de imprensa depois da reunião, a ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, não avançou o preço dos dispositivos.

A promoção de uma “deteção precoce dos casos" está incluída no programa “transformar Portugal num país sem infeção epidémica” do vírus da SIDA até 2030. Segundo o governo, esta alteração faz também parte das recomendações da ONU e da Organização Mundial de Saúde e vai “ao encontro do que é já praticado” em países europeus como Espanha, França, Bélgica e Itália.

A medida aguarda agora a publicação em Diário da República.