EDP lança nova rede de carregamento elétrico

Foram também anunciadas outras formas de auxiliar condutores de veículos elétricos e parcerias com a Efacec e com a Barraqueiro

A empresa Energias de Portugal (EDP) lançou esta quinta-feira uma nova rede de carregamentos elétricos destinados às frotas das empresas.

Além desta rede, a EDP anunciou também uma app para auxílio de condutores de veículos elétricos e uma oferta mais eficiente e cómoda de carregamento em casa, condomínios ou em parques de estacionamento.

Esta estratégia do grupo faz parte de um projeto para a mobilidade e dar respostas às necessidades crescentes de consumo e desafios impostos às cidades em matéria de urbanismo.

Estas novidades foram apresentadas hoje no Lisbon Mobi Summit, evento que põe em debate a evolução em redor da mobilidade elétrica, onde forma também anunciadas parcerias com a Efacec e com a Barraqueiro.