Foi encontrada uma moeda romana de prata com mais de 2000 anos

O objeto tem gravada a imagem da deusa Vitória e vai ficar em exposição no Museu Portugal Romano em Sicó

Foi encontrada junto às ruínas de Conímbriga uma moeda de prata usada pelos romanos no ano 97 antes de Cristo. Também conhecido por vitoriato – por ter gravada a imagem da deusa Vitória – a moeda foi encontrada durante escavações arqueológicas que estão a decorrer na Casa Paroquial de Condeixa-a-Velha, avança a Câmara de Condeixa-a-Nova.

O artefacto "está em muito bom estado de conservação e será integrada no espólio do Museu Portugal Romano em Sicó (PO.RO.S) para que possa ser apreciada por todos", afirma Nuno moita, presidente da Câmara, em comunicado. "É sempre uma satisfação muito grande trazer à luz do dia tão importantes achados", acrescenta.

A equipa que fez as escavações arqueologias, e que estava sobre a direção de Pedro Peça, foi a primeira “equipa independente” a realizar escavações nas ruínas da cidade romana, tendo sido incluída no Movimento para a Promoção da Candidatura de Conímbriga a Património Mundial da UNESCO.

O projeto contou com o apoio financeiro da Câmara Municipal, assim como o apoio da União de Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, a Associação Ecomuseu de Condeixa e da Fábrica da Igreja de Condeixa-a-Velha.